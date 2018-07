Maluma presume de tipazo en la playa en medio de la polémica

Nadie se escapa de las críticas en las redes sociales, ni siquiera Maluma, que ha vuelto a situarse en el centro de la polémica a raíz de una fotografía que ha compartido en su cuenta de Instagram. Para promocionar su nueva canción, ‘Mala Mía’, el colombiano pensó que era buena idea compartir una imagen en la que aparece tumbado en la cama y rodeado de siete mujeres en ropa interior y semidesnudas.

El post se ha hecho ya con más de 1,5 millones de ‘Me gusta’ y miles de comentarios entre los que hay muchos criticando al cantante. Mensajes como: “Eres una estrella internacional, no necesitas participar en este tipo de escenas machistas para parecer más machote. Más respeto a la mujer en la música latina” o “Eres una estrella internacional, no necesitas participar en este tipo de escenas machistas para parecer más machote. Más respeto a la mujer en la música latina” con los que sus seguidores han dejado claro que no les gusta la fotografía tanto como a él.

Para intentar dejar de lado la polémica todavía sigue vigente, el de ‘Clandestino’ ha optado por alejarse de las redes sociales y disfrutar de un agradable día de playa junto a su novia, Natalia Barulich. Se han dejado ver en las espectaculares playas de Miami donde, mientras que la modelo aprovechaba para tomar el sol, Maluma presumía de tatuajes subido en una moto de agua.