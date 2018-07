Javier Sánchez, muy molesto con las trabas de Julio Iglesias

El camino no ha sido fácil para Javier Sámchez Santos (42), sin embargo, jamás se ha rendido. El valenciano saboreó las mieles del éxito cuando el pasado mes de diciembre el juzgado número 3 de Valencia admitió a trámite la demanda de paternidad contra Julio Iglesias. Una victoria que llegó tras una incesante lucha en la que se temió incluso por la vida de su progenitora. “Por culpa de Julio casi me quito la vida. Me tiraron para atrás la demanda en los tribunales y se me vino el mundo encima. Pensé que no quería vivir con ello. Me terminaron ingresando”, confesó Edite Santos a LOOK días después. El sueño que llevaban persiguiendo 19 años parecía estar más cerca, pero hay escollos que podrían dificultarlo todo. A tan solo unas horas de conocer si finalmente el cantante mueve ficha, pues este viernes se agota el plazo para que Julio conteste a la demanda de paternidad, el entorno de Javier revela a LOOK cómo se encuentra. “No tenemos miedo. Vamos a muerte”, dice su letrado, Fernando Osuna, a este digital. Eso sí, se siente molesto con los obstáculos a los que ha tenido y tiene que hacer frente: “Javier está bien, pero le molestan las trabas”.

Y es que este proceso judicial se está viendo dilatado al asegurar el propio Julio que la competencia para juzgar este caso la tendría el juzgado de Madrid y no el de Valencia. ¿El argumento? “Él se basa en que vivió en la capital, pero la realidad es que su último domicilio ahí data de 1978”, explica el abogado. “Lo alargará hasta un mes y medio aproximadamente y se tendrán novedades alrededor de finales de septiembre. Con esto quiere cansarnos, pero no lo va a conseguir”, añade.

De hecho, Javier Sánchez y su letrado tienen muy claro su objetivo después de que más de una quincena de objetos confirmaran que el ADN de ambos coincidía en un 99, 9 %. “Lo que pretendemos es que el señor Iglesias se haga la prueba de paternidad y si no lo hace, requeriremos a sus hijos. En el caso de que ellos tampoco cedan, no nos rendiremos”, dice Osuna. Mientras los abogados de Julio prefieren mantenerse al margen, Fernando asegura que no cambiarán su estrategia, pase lo que pase y, además, está seguro de que pronto saldrán victoriosos de esta historia en la que tanto han batallado. “El juicio definitivo se celebrará a finales de año”, comenta Osuna. Nada de esto lo cambiará tampoco el especial ‘Lazos de Sangre’ de TVE, dedicado a Julio Iglesias y su familia, y en el que, por cierto, ha participado Javier Sánchez Santos.