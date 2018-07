Aitana triunfa con el aperitivo de ‘Teléfono’

Una adelantillo.. el día en el rodaje del videoclip. La verdad es que es un día que recuerdo con mucho cariño, rodeada de gente a quien ya quiero mucho. YA QUEDA POQUITO Y SÍ, estoy nerviosa. #TELÉFONO

A post shared by AITANA (@aitana_ot2017) on Jul 24, 2018 at 8:58am PDT