El silencio del gran amor de Demi Lovato tras su hospitalización por sobredosis

You’re a strong, talented, bright soul and you will overcome this. The world is on your side! Te abrazo a la distancia y se que te sobra fuerza y valentía para sobrepasar esta situación. Mis oraciones están contigo. Te quiero amiga🙏🏽

A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Jul 25, 2018 at 12:03am PDT