Bárbara Rey defiende a Corinna: “Hay que pedir cuentas al que tiene que darlas”

La actriz española, Bárbara Rey, que fue relacionada con el rey Juan Carlos, ha dado un paso al frente para opinar del escándalo de los audios de Corinna. La vedette no ha rehuido la polémica y, en una entrevista para la revista ‘Semana’, ha hablado sobre el caso: “No sé que opinar con respecto a si ella sabría que le estaban grabando o no… A lo mejor no ha tenido más remedio que hacerlo porque se ha visto en la obligación. A veces si uno tiene miedo… El miedo muchas veces te hace tomar medidas que no tomarías si no lo tuvieras”, declaró la actriz. Para sentenciar: “Sí me parece injusto que estén atacando tanto a esta mujer”.

“A mi me amenazaron hace mucho tiempo, pero no quiero identificarme con nadie”, cuenta Bárbara Rey, que ve muy criticable el trato que cierto sector de la prensa está dando a Corinna. “Algunos medios no han sido justos con ella porque hay que pedir cuentas al que tiene que darlas”, dice la vedette. Una sensación que comparte tras verlo: “Sí me llamó la atención que en un programa querían dejar a Corinna como a una prostituta y me parece denigrante”.

A lo que Bárbara Rey no quiso responder es si su relación con el rey Juan Carlos la ha perjudicado a la hora de trabajar. Se mostró tajante: “Me lo voy a reservar. Me reservo lo que siento y lo que pienso”.

En busca de oportunidades

“No sé si habrá una mano negra detrás, pero se me han caído muchos proyectos”, afirmó Bárbara Rey, que ha adelgazado 11 kilos con el fin de mejorar su autoestima y estar más fuerte para futuros trabajos. La actriz lleva sin trabajar dos años y, junto a problemas familiares, se ha visto en vuelta en una depresión. Ahora, vuelve pisando fuerte.