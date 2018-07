Makoke y Kiko Matamoros, dos formas de tomarse los cambios

En apenas unos días la familia Matamoros ha vivido una gran época de cambios. El primero de ellos fue la boda de Diego con la modelo Estela Grande, un enlace que celebraron por todo lo alto y que al final tuvo un invitado muy especial, Kiko Matamoros, que no confirmó su asistencia hasta el último momento.

A pesar de su presencia, el Defensor del Pueblo de ‘Sálvame’ no cree que esto signifique su relación con su hijo esté arreglada. “Estoy como estaba, donde estaba o un poco más cerca, no sé. El hecho de ir a la boda tampoco significa nada… Cuando mi hijo ha estado en una situación en la que yo creía que tenía que estar con él, he estado con independencia de como fuera la relación entre nosotros”, aseguró Kiko la pasada noche.

Un apoyo incondicional que también está mostrando a su hija pequeña, Anita, que el próximo sábado celebra su 18 cumpleaños. para celebrarlo, la joven y su madre están organizando una fiesta que, pese a no ser sorpresa, será por todo lo alto. Además de soplar las velas será una especie de despedida pues en septiembre hará las maletas para continuar sus estudios en Italia. “Yo lo voy a llevar fatal, pero bueno, iré muchísimo a verla”, confesaba Makoke, mientras que Kiko aseguraba que a él no le da tanta pena porque sabe que “es lo mejor para ella y le va a venir estupendamente. Cumple 18 el sábado, es muy fuerte, muy brava y lo va a disfrutar”.

El matrimonio también aprovechó para recordar a una gran amiga, Carmina Ordóñez, a quien recordaron en el 14 aniversario de su fallecimiento. “De Carmina claro que nos acordamos a diario porque fue muy buena amiga y además con un carácter y una impronta de las que dejan huella, no se puede olvidar a Carmen”, contaba Matamoros. Por su parte, Makoke explicaba que horas antes es había encontrando al hijo pequeño de ‘La Divina’, Julián Contreras Jr.: “Nos hemos encontrado en la peluquería y él me ha dicho que seguro que nos teníamos que encontrar hoy por algo”.