El debate de Iker Casillas que incendia Twitter

Iker Casillas le ha cogido gusto al Twitter. El ex madridista es muy activo en redes sociales, tanto que no suele reparar en la polémica que surge cuando sus comentarios se salen de lo habitual. El de Móstoles ha incendiado Twitter a raíz de una encuesta muy peculiar.

La noche transcurría con normalidad, Iker Casillas estaba disfrutando de una cena veraniega con sus amigos. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, un tema candente surgió en la mesa. ¿Llegó el hombre a la Luna en 1969?. No se conocen datos de cómo fue la conversación con sus amigos, pero fue el propio guardameta del Oporto el que decidió llevar la gran pregunta a Twitter.

El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos… discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no! — Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 de julio de 2018

En poco más de doce horas, la encuesta llegaba a los 175.000 votos, más de 1.000 retweets, 2.000 me gustas y un sin fin de comentarios. Iker Casillas hizo arder Twitter. Una vez más. Lo siguiente, la disputa del debate que se encarnizó en los comentarios. El propio Iker se había posicionado con el propio mensaje como un ‘conspiranoico’, aquel que piensa que toda la llegada del hombre a la Luna es simplemente un montaje que no sucedió de verdad. Numerosos expertos trataron de hacer ver a Iker Casillas que su creencia no estaba infundada, son muchos las pruebas que, efectivamente, confirman la llegada del hombre a la Luna. También se vio como otros se posicionaban en el sector de la conspiración, aplaudiendo a Iker por sus pensamientos.

¿Fina ironía o tiro por la culata?

Como suele ser habitual en Twitter, y más en lo relacionado con personajes públicos, la marabunta acudió para reírse de Iker y tacharlo de inculto. En los ‘Me gustas’ del propio Twitter de Casillas, se puede ver cómo aceptaba las críticas en tono de humor, algunos vídeos explicativos y los comentarios más mordaces. Eso puede llevar a pensar que, en realidad, Iker sólo buscaba divertirse a propósito. Por ahora, un 60% opina que sí sucedió, un 40% creen en la conspiración. ¿Qué es lo que verdad piensa Iker Casillas? Atentos a su Twiter.