Como os prometí aquí tenéis La foto del antes y el después de estos 3 meses de entrenamientos que comenzaron en Marzo. Esto solo es el comienzo. Como resultado final no es ni medio bueno pero como comienzo no está nada mal…Si queréis ver un vídeo to guapo de todo este proceso podéis entrar en www.coolhealthclub.com Enlace directo en la bio. Desde aquí quiero agradecer a todo el equipo del @coolhealthclub su profesionalidad y dedicacion. Entrenadores, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas…Es un verdadero lujo acudir cada día de entrenamiento a sus instalaciones para mejorar día a día mi estado físico. No solo han conseguido que no me de pereza hacer deporte si no que voy motivadisimo y además han conseguido cambiar mis hábitos alimenticios y mis rutinas de ejercicio. Aquí todo es personalizado, los ejercicios, la alimentación, los horarios. La sala de entrenamiento es individual, los vestuarios son individuales, el trato es fabuloso. Esto no acaba aquí. Después de las vacaciones seguiré progresando. El bicho de lo salud ya me ha picado…Estoy más sano, más ágil, más delgado, más fuerte y más feliz. GRACIAS.

