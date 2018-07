El rey Felipe, el otro gran damnificado en el escándalo del rey Juan Carlos

La Corona se resquebrajó el pasado 11 de julio. Fecha en la que se filtraron los audios en los que Corinna acusaba al rey Juan Carlos de tener negocios ocultos y, desde entonces, todo comenzó a caer como si de un castillo de naipes se tratara. Era tan solo dos días más tarde cuando se conoció que la Audiencia Nacional había iniciado una investigación para ahondar sobre las presuntas irregularidades del Rey y, aunque todos los miembros de la Familia Real han tratado de vivir este difícil momento con las más absoluta discreción, no han podido evitar que se conozcan sus primeras reacciones. Una íntima amiga de Letizia desvelaba a Jaleos la opinión de la Reina, después de que el rey emérito la haya señalado en la intimidad como la persona que ‘se cargaría la Monarquía’: “Para ella es un momento dulce, porque al final se demuestra que ella no es tan mala, ¿no?”. ¿Y su marido Felipe VI?, ¿Es el otro gran damnificado de este escándalo que tanto puede perjudicar a la Monarquía? Pilar Eyre lo ha analizado.

“Felipe es consciente del daño que su padre está haciendo a la Corona y que se verá obligado a tomar medidas”, explica la periodista en su columna de Lecturas. Sin embargo, ella considera que el Rey se encuentra en estos momentos en un auténtico dilema entre el deber y el querer. “Y si como Rey no puede tolerar estos comportamientos, como hijo debe sufrir al ver su intimidad al desnudo en la plaza pública (…) Usted quizá firmará el decreto por el que censura al Rey emérito por su conducta. Pero con la otra mano querrá abrazar a ese hombre desdichado y enfermo“, apunta Eyre. Y es que Felipe se encuentra en uno de los momentos más difíciles desde que fuera nombrado rey de España en el año 2014.

Muy pocos conocen cuáles serán sus próximos pasos para tratar de calmar las aguas, pero lo cierto es que se está viendo salpicado por polémicas que él no ha protagonizado. “Hay que reconocer que el rey Felipe no ha estado envuelto en casos de corrupción. Y desde que se ha casado, no se le conoce otra mujer que Letizia”, comenta Pilar Eyre. Sin embargo, durante los últimos años ha tenido que hacer frente a varios escándalos. Un ejemplo cuando en el año 2015 Felipe VI se vio obligado a retirar el ducado de Palma a su hermana, la infanta Cristina, tras ser imputada en el Caso Nòos por delitos fiscales. Ahora solo queda esperar para ver cómo acaba este terremoto Real.