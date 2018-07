Los verdaderos motivos de la ruptura entre Isa Pantoja y Alberto Isla

La vida amorosa de Isa Pantoja es cuanto menos, intensa. Hasta ahora habíamos ido conociendo cada detalle y, desde septiembre de 2017, parecía que vivía feliz junto a Alberto Isla, el padre de su hijo, después de tres años separados. Ahora, la periodista Paloma García Pelayo, ha desvelado en ‘El programa del verano’ que ‘feliz’ no es precisamente el adjetivo que Alberto utilizaría para definir su relación, y ha explicado los motivos que le han llevado a poner punto final a esta historia de ‘amor interruptus’.

La periodista ha tenido acceso a unos mensajes en los que el de Cádiz le detalla a un amigo todos los problemas de su relación. Y no, la causa de la ruptura no tiene que ver con las infidelidades, eso solo es un punto más. La queja principal de Alberto es que ella no se preocupa de nada, que solo ve telenovelas y habla con sus amigas, que le deja a él el peso de cuidar a su hijo por completo y que además de que no tienen relaciones, le pone mala cara cuando se acerca a darle un beso. La define como una persona fría y egoísta que justifica su comportamiento en que de pequeña su madre la trató así. En los mensajes que se han leído de manera íntegra en el programa se muestra tajante y muy seguro de lo que dice.

Sobre el supuesto desliz de Isa con Tony en una caseta de la feria de Jerez mientras él estuvo participando en Supervivientes a penas a dicho nada, hay otras cosas que se encontró a su regreso que le han molestado más. Concretamente dice:“cuando llegué, además de todo el circo, me encontré con que en mi casa no tenía agua ni luz”, y considera que esa dejadez es algo que no quiere en su pareja.

Problemas antes del bautizo

Sin duda, el día del bautizo de su hijo Alberto, el pasado 7 de julio, la relación ya estaba rota. Así lo adelantó Sandra Aladro y con estos mensajes se confirma. En uno de ellos, Isla lo explica perfectamente “cada uno íbamos a nuestro rollo porque no estábamos juntos desde hace unos días, pero claro había un reportaje y no podíamos dar la nota”.

Aclara además el supuesto tonteo que se dice que tuvo con una chica en la celebración y que a Isa no le gustó: “estuve todo el tiempo con mis amigos, bajo ningún concepto tonteé con nadie porque los que estaban eran mi familia. Fue muy tenso por la situación entre nosotros, pero los invitados salieron contentísimos”.

De esta forma, por fin se arroja luz a una ruptura que no estaba muy clara y sobre la que siempre había sobrevolado la sombra de la infidelidad. Alberto, durante su estancia en Supervivientes dijo en una infinidad de ocasiones que se sentía más maduro y que la experiencia le había hecho pensar. Y parece que sus pensamientos no han sido favorables para la que entonces todavía era su chica.