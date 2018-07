¡Pillado en moto sin casco! La última polémica de Froilán

Cuando todavía resuena en la cabeza de muchos la última polémica de Froilán, este jueves se ha conocido que el hijo de la Infanta Elena ha vuelto a ‘liarla’. En un vídeo que ha emitido Sálvame, se puede ver al joven subido sobre una motocicleta que circula durante una noche por un puente, pero sin el casco obligatorio que le protege de cualquier percance o accidente. Unas imágenes que le podrían traer problemas a Froilán, pues desde el citado programa se ha pedido que este asunto no caiga en saco roto y se le imponga una multa económica al sobrino de Felipe VI. Haciendo especial hincapié la colaboradora Mila Ximénez, pues considera que es un peligro y que no se debería permitir.

Desde esta motocicleta, Froilán trataba de hacer gestos a la moto de atrás en la que le estaban grabando y así se aprecia en este vídeo compartido en redes sociales. No obstante, no son las únicas imágenes que han visto la luz y que le podrían dejar en evidencia. El estudiante de ‘The CIS College for International Studies’ también ha sido grabado en el asiento trasero de un coche deportivo junto a unos amigos, mientras Froilán iba de pie, infringiendo una vez más las normas de circulación.