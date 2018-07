Los profesores más reconocidos de Operación Triunfo 2017, Javi Calvo y Javi Ambrossi, más conocidos artísticamente como Los Javis, abandonan sus puestos de profesores en la Academia de Operación Triunfo edición 2018. Según adelanta el medio web Salseos, el motivo se debe a la atareada agenda laboral que los directores tienen en su haber.

Una baja muy sensible para la nueva edición del exitoso programa de TVE, cuyo anterior año logró una popularidad similar a la de la primera edición en el 2001, de donde salieron artistas reconocidos como David Bisbal, Rosa o David Bustamante. Los Javis, que acaban de estrenar la segunda temporada de la serie de Netflix ‘Paquita Salas’, se encuentran trabajando en nuevos proyectos los cuales no son compaginables con su labor como profesores en la Academia de Operación Triunfo. Los jóvenes artistas alcanzaron una gran popularidad con la obra musical ‘La Llamada’, que tras su éxito fue llevada al cine. Su participación en la Academia llevó a algunos de los mejores momentos del concurso de talentos musicales.

Nuevas bajas

Todavía no se conoce cómo superara el duro mazazo que recibe el programa de TVE. Grandes estrellas mediáticas han despuntando tras la edición de Operación Triunfo 2017, Amaia, Alfred, Ana Guerra, Aitana o Cepeda son algunos de los nombres que han marcado al público. La nueva camada no tendrá a los Javis de profesores, un varapalo para sus fans. Que se suma a la noticia de que Martí, recepcionista de OT 2017, no estará tampoco delante de las cámaras. El joven que tan buen resultado dio entre el público continuará su carrera integrándose en la producción del programa. Por tanto, su faceta de recepcionista será ocupado por otra persona. Estas noticias han sido acogidas por los fans con tristeza debido a todo lo que aportaron en la anterior edición y al buen clima que se vivió en la Academia.