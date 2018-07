“Esto es una nueva etapa de mi vida y estoy muy feliz”. Así de contundente se ha mostrado Cristiano Ronaldo durante la rueda de prensa que ha servido de presentación del que fuera astro madridista como nuevo jugador de la Juventus de Turín. Solo los medios acreditados han podido asistir al acto de bienvenida del portugués que, tras responder unas pocas preguntas ante los micrófonos, se ha limitado a sostener la camiseta del que es ya su nuevo equipo. Nada de posar vestido con la nueva equipación y nada de dar detalles sobre cómo afectará el cambio de club y de país a su vida familiar. Y es que, aunque los periodistas han intentado en un par de ocasiones que Cristiano hiciese alguna declaración sobre esta nueva etapa en el ámbito personal, el actual mejor jugador del mundo ha seguido en su línea: máxima discreción.

Esa es la tónica que ha imperado entre los tres destacados miembros de su familia que han presenciado, en primera fila, la rueda de prensa: su madre, Dolores Aveiro, su primogénito, Cristiano Jr. y su pareja, Georgina Rodríguez. En esta última estaban todos los ojos puestos: ¿Qué look escogería para la ocasión?; ¿Posaría junto al jugador?; ¿Habría algún gesto de complicidad con su suegra?

Pero tanta expectación solo ha llevado a la decepción, ya que tras la ronda de preguntas tanto el jugador como su familia han abandonado rápida y discretamente la sala de prensa.

En definitiva, este acto no era solo la presentación de Cristiano Ronaldo como jugador de la Juventus, sino también la de Georgina como ‘wag’ y nueva VIP de la ciudad piamontesa. Así, si durante su relación con el portugués en la etapa del Real Madrid la joven optó por mantenerse un tanto al margen y no hacer demasiadas migas con las parejas de los otros jugadores, parece que en Italia todo puede seguir en la misma línea. Quizá por ello, Georgina haya optado por un sencillo look de blusa negra y el pelo recogido en una coleta. Discreta, sobria y cuidando de Cristiano Jr, que sí ha lucido ya la camiseta de la Juve con el ‘7’ de su padre. Eso sí, bajo la atenta mirada de Dolores Aveiro, una sombra alargada que, según parece, va a seguir muy presente en la nueva etapa de la pareja en Italia.