Puede que la final del Mundial sea el partido que todos los futbolistas sueñan con jugar alguna vez en su vida. Solo unos cuantos afortunados lo consiguen. Uno de ellos responde al nombre de Olivier Giroud, delantero centro de Francia y estilete ofensivo de la selección gala, que se reta este domingo 15 de julio con Croacia por coronarse como mejor selección del mundo para los próximos cuatro años.

En la parcela deportiva, Giroud es un corpulento delantero centro encargado de anotar (o dar) cuantos más goles mejor. Sin embargo, el francés tiene un perfil mediático igual o más potente y que seguramente nunca habría deseado. Además de por ser muy atractivo, tiene detrás un escándalo sentimental que ha estigmatizado su vida desde el momento en el que lo protagonizó.

El tabloide británico ‘The Sun’ reveló solo unos meses antes de la Copa del Mundo en Brasil, en 2014, que el jugador del Chelsea (por aquel entonces del Arsenal) tuvo una aventura con Celia Kay, una despampanante modelo británica que le hizo perder la cabeza. El affaire tuvo lugar en el hotel de concentración del club londinense, tan solo unas horas antes del encuentro que iban a disputar contra el Crystal Palace. En las fotos aportadas por el periódico inglés se veía al futbolista en ropa interior dentro de su habitación y a la joven entrar y salir del hotel.

Una infidelidad a su mujer, Jennifer Giroud, por la que tuvo que pedir disculpas públicas a través de Twitter. Primero a su esposa, con quien tiene tres hijas en común, y después a los hinchas del Arsenal, por haber cometido la traición durante la concentración del equipo. También esgrimió que iba a luchar por su familia y por su club, para obtener su perdón, ya que “nada importaba más”.

I apologise to my wife, family and friends and my manager, team-mates and Arsenal fans.

— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) 16 de febrero de 2014