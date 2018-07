Lo que parecía ser un romántico mensaje del novio de Lara Álvarez, Edu Blanco, ha resultado ser un anuncio de su ruptura. Con este mensaje: “Laru, gracias por compartir conmigo estos ocho meses increíbles, mágicos e inolvidables. Eres pura luz. Gracias totales”, el empresario argentino parecía dedicar a la asturiana una dedicatoria por su octavo mes de aniversario. Sin embargo, ahora sabemos que lo que en realidad pretendía era agradecerle el tiempo que pasaron juntos porque no, no son novios.

La primera en desmentirlo ha sido Lara a través de sus Stories de Instagram con un vídeo en el que dice: “Hola, me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con la importancia que se merece, con una serie absoluta porque así es el tema. Yo no tengo novio, ¿vale? Dicho esto, os mando un beso a todos”.

Horas después, ha sido Edu el que ha publico otro vídeo, en su caso en su perfil de Instagram, para confirmar las palabras de su exnovia y dejar claro que está soltero:

A post shared by Edu Blanco (@edublanco) on Jul 11, 2018 at 11:41pm PDT

“Hola a todos. Me están llamando muchos periodistas preguntándome cosas, así que prefiero explicarlo personalmente. Lo que intentó ser un bonito mensaje de despedida, un homenaje a la que fue la historia de amor más maravillosa e importante de mi vida se malinterpretó y se transformó en una noticia antigua.

Lara es una mujer increíble de la cual he tenido la suerte de poder formar parte de su vida durante un tiempo, un trocito de mi vida y solo por ello estoy eternamente agradecido. Es un ser de luz del cual he aprendido y evolucionado como persona y que, sin duda, me marcó para el resto de mi existencia. Solo le deseo y se merece lo mejor y todo el cariño y amor del universo. Eso es todo. Hasta siempre”, dice el argentino.

Aclarado el asunto, recordamos que Edu y Lara Álvarez se conocieron cuando ella grabó con Jesús Calleja ‘Planeta Calleja’. Durante el programa, hicieron una carrera de rally con la empresa del argentino, que es experto en este sector. Aunque la chispa saltó casi al instante, la llegada del verano ha hecho que sus caminos vayan por separado.