Las duras críticas a Belén Esteban por sus últimas fotografías

El pasado miércoles Belén Esteban regresaba a la portada de la que era su revista de cabecera, Lecturas, con un impresionante posado en bikini con el que mostraba a todo el mundo su nueva figura tras haber adelgazado 8 kilos. A pesar de las grandes sonrisas y de los bonitos bañadores que llevaba puestos en el reportaje, la de ‘Salvame’ no ha convencido a todo el mundo con su imagen más veraniega.

Los primeros en alzar la voz fueron sus propios compañeros de programa, entre ellos Diego Arrabal, que acusaron a la ex de Jesulín de Ubrique de haber abusado de Photoshop. “¡Que me traigan un bañador que me lo pongo ahora mismo!”, se defendía Belén ante las críticas, sin problema aparente en mostrar en vivo y en directo, sin filtros de por medio y ante las cámaras que su nueva figura es totalmente real. Dicho y hecho. El equipo del espacio de Telecinco se ponía a buscar rápidamente un traje de baño de la talla de Belén que, a pesar de lo segura que parecía momentos antes, se echaba rápidamente para atrás. “Tan fácil es como ir a las playas de Benidorm, que voy andando a todos lados así que, si me queréis ver, a Benidorm”, sentenciaba.

Por su puesto, los de ‘Sálvame’ no han sido los únicos en criticar las imágenes. Los usuarios de las redes sociales no se han hecho esperar y muy pronto la publicación en la que Belén presumía de su tipazo se llenaba de comentarios muy críticos como: “Vaya portada!! De estar como un chorizo en la realidad a ponerte como una modelo para la portada!! Bendito Photoshop, ¡qué milagros hace!” o “A los de que la foto no está retocada: solo hace falta mirar un par de fotos atrás y verle los brazos. Que me parece estupendo que salga anunciando que ha perdido 8kg pero que después no nos vendan el cuento de las mujeres reales”.