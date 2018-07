Ana Guerra se defiende de las críticas sobre su cuerpo

Lleva poco tiempo viviendo como famosa, pero Ana Guerra ya ha conocido una de las caras más amargas de ser popular: las críticas injustificadas. El pasado lunes la cantante acudió al programa de TVE ‘Amigas y conocidas’ para presentar su primer single, ‘Ni la hora’, pero la conversación acabó convirtiéndose en un incómodo debate en el que la canaria tuvo que justificar si había estado acertada al subir una fotografía en bikini a su cuenta de Instagram.

La primera en abordar el tema fue la propia presentadora del espacio, Inés Ballester: “Yo entiendo que hemos entrado en una moda, que hace unos años era impensable y también es verdad que todas las que salís sois muy monas… pero de ahí a decir que eso es una reivindicación feminista, ¿no, verdad?”, preguntaba.

La cantante, sobre quien aparecía el rótulo ‘Debatimos sobre las fotos ligeras de ropa en redes sociales’, no dudó en contestar de la mejor manera posible: “Lo hago, primero, porque me encanta esa foto, veo que ahí hay arte y es el trabajo de una persona, que es uno de los bailarines de la gira. Me la sacó y me encantó esa foto. Segundo, porque me da la gana y estoy muy cómoda subiendo estas cosas a las redes, estoy cómoda con mi cuerpo”.

Lejos de quedase conformes con la respuesta de Guerra, las tertulianas se dividieron en dos grupos, unas apoyando a Ana y otras en contra de este tipo de instantáneas veraniega. Mientras que Cristina Alemeida se mostraba conforme, “el feminismo ha sido siempre la libertad de vestir la mujer. Esa foto me parece normal, no me parece exhibicionismo”, dijo, Beatriz Cortazar dejó caer que la artista lo hacía para tener más seguidores: “’Hombre, si te despelotas un poco suben los seguidores”, añadiendo que estaba preocupada porque “las influencers exhiben cuerpos preciosos que muchas veces están trucados con el Photoshop” y eso puede crear complejos a las adolescentes.

La sorpresa de la de Operación Triunfo no hacía más que crecer. Más cuando Ballester volvió a la carga asegurando: “Estás creando traumas a las niñas que no tienen tu cuerpo, ¿cómo lo ves?”. “Vamos, vamos, ¡no tengo otra cosa que hacer!”, respondió Ana, ya visiblemente molesta.

“Os voy a contar una cosa. ¿Sabéis lo que es triste? Que después de subir esa foto, al día siguiente eso fuera noticia. Eso significa que tenemos que seguir con el cambio y que tenemos que seguir luchando por el feminismo”, sentenció ‘la bikina’.

La conversación no pasó desapercibida en las redes sociales, donde fans de la cantante le mostraron todo su apoyo con el hashtag ‘#AnaWarSíMeRepresenta’, que llegó a convertirse en Treding Topic.

