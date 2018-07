He vivido muchas cosas en la vida y he cantado a mucha gente importante, pero cantarles a @barackobama , @michelleobama y familia, ha sido para nosotros un sueño. Y no solo por quienes son, sino por lo que son .Dos personas maravillosas que han cambiado la historia del mundo y cuando te ves delante de ellos cantándoles, te falta la respiración y te pasan tantas cosas por la cabeza que no sabes por dónde empezar….Y lo mejor todo es que el trato ha sido en todo momento cercano, cariñoso y familiar…. Es un honor que me hayan elegido a mi y a mis queridos compañeros para cantarle en una noche tan especial… Nunca se me olvidará, y me guardo en mi corazón a toda la Familia Obama . Qué buenas personas y qué paladar. Cómo se nota la gente que viene de la humildad, pues estén en la posición que estén, se acuerdan de sus raíces.Gracias a @jamescostos y @michaelsmithinc por hacerlo posible, sois maravillosos de verdad millones de gracias no tengo palabras. Gracias a Alba por su trato y por estar tan pendiente de nosotros. Gracias a Dios por permitirlo todo y hacerlo posible. Gracias Barack Obama, Michelle Obama e hijas por hacernos sentir como en familia y por tantas palabras bonitas para hacia mi y los míos… Nos vamos en una nube. Que Dios os bendiga… Uffff , vaya noche tan especial familia, y que mejor que compartir mis alegrías y mis sueños con ustedes . Os quiero. #barackobama #michelleobama #pitingo #souleria #mestizoyfronterizo @restaurante_filandon

