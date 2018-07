ÚLTIMA HORA: Miguel Ángel Muñoz sufre un accidente de tráfico en Ibiza

Ayer fue “otro” de los días más felices de mi vida! Muchas veces pienso si la vida es real o es un sueño donde sencillamente “todo” es posible… Según va pasando el tiempo, lo cuestiono cada vez menos y simplemente acepto lo que me aparece en el camino con una sonrisa y la mejor actitud posible. 😊 ☀️ Y es ahí cuando la #vida te regala los mejores momentos. Cuando no esperas nada y te dejas sorprender… 🙏🏻 Ayer fui MUY #FELIZ y hoy estoy estoy muy agradecido a tod@s los que lo hicieron posible, a mi familia, a mi familia elegida (mis amigos) y a tod@s los que me habéis enviado miles de felicitaciones por aquí #Twiter #Facebook y #WhatsApp que me está haciendo tanta ilusión leer y que no podré alcanzar a contestar a tod@s 🤷🏻‍♂️😅😘 #picoftheday by @bernardodoral

A post shared by Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) on Jul 5, 2018 at 4:47am PDT