Alessandro Lequio pronuncia por primera vez la palabra cáncer hablando de su hijo

Este viernes ha llegado la resaca después un día intenso de emociones. Horas antes -concretamente a las 20.00 horas de este jueves- Alessandro Lequio se convirtió en la persona más requerida en la que era la cita más esperada de su hijo. Álex Lequio se ausentó por “un problema médico” y fue su progenitor quien tuvo que dar explicaciones. Lo hizo con la voz entrecortada y habló sin tapujos sobre el estado de salud de su ‘pequeño’: “Es una enfermedad que asusta y no tiene que asustar tanto (…) Es una enfermedad dura y larga”. Sin embargo, prefirió no ponerle nombre. Ha sido en ‘El programa de Ana Rosa’ cuando por primera vez ha hablado de cáncer: “El cáncer es un tratamiento largo y penoso. No hay evolución hasta que todo termine”.

Aunque trataba de mostrar sosiego, el italiano ha revelado la preocupación que desde hace unos meses se ha apoderado de la familia. “Estamos preocupados, pero esperanzados en que más pronto que tarde todo vuelva a la normalidad”, ha confesado en el citado programa. Y es que tanto él como Ana Obregón se han convertido en los pilares más importantes en estos difíciles momentos para Álex y todo su entorno. “Está en medio de una lucha…”, ha comentado el colaborador.

Alessandro ha querido restar protagonismo a su historia, pues “está como cualquier padre” con esta situación. El mismo momento que vive Ana Obregón como madre de Álex y a la que también alabó durante el difícil photocall al que asistió anoche. “Ana está como estaría cualquier madre. La única mujer que acompaña desde hace más de dos meses a mi hijo es su madre, su novia ha tenido que volver (…)”, dijo Alessandro.