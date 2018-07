La noticia saltó cuando en la inauguración de Miss Sushi Alessandro Lequio apareció sin la compañía de su hijo Álex. El joven hijo de Ana Obregón había marcado en el calendario la fecha como un momento especial para reaparecer en mitad de su lucha contra la enfermedad. Polar Markerting, la empresa donde pone todo su empeño, se encarga de llevar la comunicación del nuevo local. Sin embargo las malas noticias se confirmaron y Alessandro Lequio no pudo evitar comparecer ante las cámaras con rostro compungido para dar explicaciones: “Álex no ha podido venir. Tenía la intención de hacerlo. Venir unos días, no solo a esto. Quería venir para ver a la familia, para estar en casa, para alejarse del día a día del hospital, pero ayer se lo desaconsejaron por completo”.

Con serenidad, en medio de una situación muy difícil para la familia, Lequio comentó sus sensaciones: “Entender que me cuesta mantener una sonrisa, pero es lo que hay que hacer. Es una enfermedad que asusta y no tiene que asustar tanto”.

“De momento estamos en lo que estamos. Hasta que no sepamos como se desarrolla todo es absurdo”, dijo acerca de las especulaciones sobre una intervención y el desarrollo que los médicos están llevando a cabo en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Lequio tampoco dudó en señalar a la madre de su hijo como una mujer “extraordinaria”, quién está junto a Álex en estos complicados momentos.