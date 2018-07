¿Cómo se conocieron Ana Fernández y Adrian Roma? La actriz lo cuenta

Es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, pero también una de las actrices más discretas en lo que se refiere a su vida privada. Si bien otros intérpretes no tienen reparos en compartir algunos detalles de lado personal, descubrir a la Ana Fernández más íntima no es tarea fácil, pero la cosa está cambiando. “Ahora estoy resurgiendo en muchos aspectos porque, debido a todo lo que pasé hace unos años, me encerré en mí misma para protegerme”, acaba de reconocer en una entrevista para Vanitatis.

La inesperada muerte de su novio, el cámara Santi Trancho, en un accidente de moto dio un vuelco de 180 grados a su universo, obligándola a decir adiós a una de las personas a las que más quería. Como consecuencia, Ana tuvo que “superar muchas cosas a nivel público” y decidió cerrarse en ella misma para protegerse del mundo exterior, dejando de compartir lo que le gustaba o disgustaba con el resto del mundo.

Por suerte, la situación comenzó a cambiar hace un par de años cuando conoció a su actual pareja, el cantante Adrián Roma, vocalista de ‘Marlon’. Un amor que confiesa que no sabía que llegaría tan pronto y que ha sido un soplo de aire fresco: “aparte de nuestro amor y de la relación de pareja que tenemos, ha supuesto un empuje para recuperar la ilusión, porque en momentos así crees que ya nunca te vas a volver a enamorar, y para hacer las paces con la vida”, cuenta al digital.

Si bien en el último año ha vuelto a ser un poco más ella misma y ha recuperado “ese espíritu que siempre he tenido”, hay una cosa sobre la que Ana todavía no había compartido, el cómo conoció a su chico. Sin embargo, en esta última entrevista la de ‘Las chicas del cable’ da algunos detalles y confiesa que el contacto empezó ¡en las redes sociales! Tras varios meses escribiéndose, “él con muchísimo respeto y yo con mucho miedo”, decidieron quedar cara a cara. Un primer encuentro que, sin duda, les dejó muy buenas sensaciones pues más dos años después de empezar a salir siguen juntos y muy enamorados.

Ser el nuevo novio de Ana no fue nada fácil para el cantante y es que, como explica, “Ser el siguiente a una persona que era muy querida no ha sido fácil para Adri, pero él lo ha afrontado con mucha valentía y sabiendo colocarse en su lugar”.