Paula Echevarría se metido, sin saberlo, en el ojo del huracán. Las desafortunadas declaraciones que hizo durante un evento publicitario en el que participó la han convertido una vez más en noticia. Unas palabras en las que hizo una referencia despectiva hacia la comunidad gitana y que han sido el cebo perfecto para un sinfín de críticas.

La protagonista de ‘Velvet’ afirmó a un reportero que comparar las fotos de Instagram de Dulceida con las suyas era “como comparar a Dios con un gitano”. Esta frase, con la que la actriz pretendía halagar a la influencer de moda, han creado un gran revuelo en las redes sociales, siendo Joaquín Cortés uno de los famosos que más duro han dado a Paula por su metedura de pata. En un escrito el bailarín tachaba a la exmujer de David Bustamante de tener “mal gusto” y “poca categoría”, unas palabras con las que no tiende la mano a la reconciliación con la asturiana. Tras las respuesta de Cortés ha sido Elena Furiase quién ha hablado respecto al tema en un acto público, en el que ha mostrado una postura mucho más conciliadora con la actriz. “Bueno no es el comentario más acertado pero no creo que Paula lo hiciera con ningún tipo de maldad. Yo tengo mi parte de gitana y ya digo, no es el comentario más afortunado pero no creo que Paula tenga nada en contra de los gitano, pienso yo“, decía la hija de Lolita Flores en referencia a las palabras más polémicas de Paula Echevarría.

Parece que pese a los muchos detractores que la actriz se ha ganado tras estas declaraciones, Furiase opta por tender su mano y disculpar a Paula. Un gesto a considerar dado que Elena tiene sangre gitana por parte de madre, una raza que su familia siempre ha defendido a capa y espada. Con esto se demuestra que no todo son palos para Paula Echevarría, y es que cómo dice el dicho …“quién tiene boca se equivoca”.