Aitana, tras besarse con Cepeda: “Me he sentido liberada”

Tuvieron que pasar varias semanas para que Aitana Ocaña y Luis Cepeda se animaran a oficializar su relación y besarse en público. Por suerte, ha tenido que pasar bastante menos tiempo, apenas unos días, para que uno de los dos se pronunciara sobre lo que pasó en el escenario del estado Santiago Bernabéu. En esta ocasión, la responsabilidad ha caído en las manos de la de Barcelona, a quien vimos en el concierto que Hans Zimmers ofreció en el Teatro Real de Madrid el pasado martes.

Con una gran sonrisa en la cara, Aitana no tuvo problemas en hablar sobre el gran momento que protagonizó junto a Cepeda el pasado viernes cuando, por fin, se besaron. “Lo llevo bien. Supongo que tuvo que ser raro también para la gente, pero hay mucha gente que ya lo sabía. Me he sentido liberada entre comillas”, asegura.

Descubrir al mundo lo que siente ha hecho que ahora esté “muy feliz” pero, eso sí, sin ganas de que les comparen con nadie, ni siquiera con Bisbal y Chenoa, la pareja más famosa de la historia de ‘Operación Triunfo’: “Creo que cada uno tiene su propia personalidad y no hay que compararlo con cosas pasadas o futuras”.

Aunque su vida sentimental interesa a mucha gente, no hay que perder la perspectiva de que Aitana es, ante todo, cantante. Para disfruta de su voz habrá que esperar muy poquito, aunque ni siquiera ella sabe decir con precisión cuando saldrá a la luz su primer trabajo. “La gente me está diciendo que si lo voy a sacar en septiembre porque se ha filtrado. Si se ha filtrado, que me lo filtren a mí primero, porque no tengo ni idea, o sea que no, en septiembre es muy temprano. En cuanto a single va a ser dentro de poco”.