Ágatha Ruiz de la Prada: “Mi chico paga sus impuestos y viaja en clase turista”

En la vida de Ágatha Ruiz de la Prada nunca ha faltado el color ni la alegría, ni siquiera cuando rompió su relación con Pedro J. Ramírez. Una época gris que, con la llegada de Luis Miguel Rodríguez, alias ‘El Chatarrero’, pasó a ser una vez de colores brillantes. Tan solo hay que ver a la diseñadora para darse cuenta de que vuelve a estar feliz. Así la vimos la pasada noche en los Premios Elle, donde no dudó en hablar de su pareja.

“El premio de hoy ya te imaginas a quien se lo dedico, a mi chico”, desvelaba con una sonrisa en la cara, para luego dejar claro que “novios tampoco” son, al menos de momento. Sin definir su historia de amor con el empresario, lo que sí reconoce es que está “muy contenta, feliz y muy bien”.

Tras verlos juntos en los toros o de merienda, todo apuntaba a que el verano sería la época perfecta para que pasearan su amor y afianzaran su relación, unos planes que se han truncado después de que la Agencia Tributaria pusiera su foco en ‘El Chatarrero’. “Este verano no sé, este es de pocas vacaciones. Además, tiene que trabajar para pagar a Hacienda”, explicó. Un tema bastante serio, el de sus deudas con el Fisco, en el que ella va a prestarle todo su apoyo.

De hecho, poco después asuró que ha “estado ahorrando”, sin desvelar explícitamente para qué. “Hoy ha dicho que se va de viaje, que no se va nunca y eso que el pobre viaja en clase turista y todo”, se lamentaba, como si no ir en business fuera una condena.

Con problemas económicos y todo, lo que De la Prada no puede negar, y no lo hace, es que está en un momento estupendo: “La verdad es que no esperaba enamorarme, estoy feliz”.