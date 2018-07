La razón que obliga a Miguel Ángel Silvestre a volver a España

Hace tres años que Miguel Ángel Silvestre hizo las maletas para probar suerte en Estados Unidos, como ya hicieron Penélope Cruz o Javier Bardem varios años antes que él. El país americano le acogió con los brazos abiertos y le dio uno de los papeles más importantes de su carrera, el de Lito Rodríguez en Sense8. Gracias al personaje de la ficción de Netflix, el de Castellón se hizo mundialmente popular para llegar a otra de las series más vistas de los últimos tiempos, Narcos, donde sigue formando parte del reparto principal.

A pesar del gran éxito que está cosechando, Miguel Ángel echa de menos España, donde vive su familia y gran parte de sus amigos. Una nostalgia que podría terminar pronto y es que, según cuenta el actor en una entrevista para la revista ‘Pronto’, podría hacer las maletas dentro de poco. “En breve, si todo va bien, voy a trabajar en España y viviré en mi país una larga temporada, ¡que me apetece mucho!”.

Una buenísima noticia para sus fans que, sin embargo, tendrán que esperar unos meses, pues todo apunta a que su regreso sea para el año 2010. “El año que viene tengo ya algo entre manos, me gustaría mucho trabajar en España, así que a ver si sale, me haría muchísima ilusión. Sería fantástico”, explica.

Entre tantos planes laborales, Miguel Ángel todavía tiene tiempo para buscar el amor, aunque sin prisa: “No busco nada en concreto en una mujer, me dejo llevar- Sólo espero que el amor me sorprenda. No tengo un modelo que me guste perseguir y me enamoran cosas diferentes, considero que cada persona tiene algo distinto”.