Todos los detalles de la emotiva boda de Santi Vila y Javier Luque

Artur Mas, Manuel Campo Vidal, Oriol Nolís, Marc Clotet, Aldo Comas, Xavier Trias… Más de 200 invitados se dieron cita este sábado 30 de junio en la finca Les Cols, en Olot, el enclave elegido por el exconseller de la Generalitat Santi Vila para casarse con su novio, el abogado Javier Luque. La pareja contrajo matrimonio ante un público repleto de caras conocidas que, junto a la pareja, disfrutó de una gran fiesta que se alargó hasta los primeros rayos del sol del domingo y que tuvo lugar en una casa rural aledaña al conocido restaurante donde se celebró el banquete.

Tal y como ha podido saber LOOK, el menú elegido por los novios y la chef Carme Puigdevall también fue sencillo. Escogieron el menú rústico, que entre otros platos ofrecía pato de corral con higos y amaretto. De primero degustaron un pastel de pescado y de postre un sorbete de limón.

Aunque estaba toda la cúpula de Convergencia, el partido en el que Vila ha militado hasta hace unos días, no había nadie de JXCat. Solo el número dos del PDECat David Bonvehí, el diputado en el Congreso e íntimo de Vila Sergi Miquel, Trías y algún alcalde, se dejaron ver en el enlace. Quien casó a Vila en primeras nupcias en 2014, el expresidente Carles Puigdemont, entonces alcalde de Gerona, recomendó a sus secuaces no asistir a la boda ya que podría no ser bien visto, después de las declaraciones públicas de Vila respeto al proceso independentista.

Y es que hay que recordar que Vila ya contrajo matrimonio hace ahora cuatro años con el chef brasileño Rafael Vertamatti. Se casaron en julio de 2014 ante todo el Govern en pleno, pero su amor fue fugaz y poco después de su bonito viaje de novios rompieron. Sin embargo, Cupido no tardó en flechar a Vila que, en la noche de Fin de año de ese 2014, conoció a Javier Luque, su ahora marido, con el que se comprometió en junio de 2015.

Aunque la boda ha tardado tres años en materializarse, cuentan los testigos que ha sido emotiva y romántica. El momento más lacrimógeno llegaba con el discurso del propio Vila, que, según recoge La Vanguardia, y tras homenajear a su abuela recientemente fallecida dijo: ““Javi es mi gran oportunidad. Hay cosas que son ruido y otras dan sentido a la vida. Un día le dije a Artur Mas que siempre envidiaría la familia que tiene. ‘Pero también hace sufrir mucho’ , me respondió. Yo creo que está bien tener alguien por quien sufrir y hoy me comprometo a sufrir por Javi toda mi vida”.