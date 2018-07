La enfermedad de Álex Lequio se ha convertido en un asunto hermético del que ninguno de sus familiares preferían hablar en público. Desde hace dos meses sus progenitores, Alessandro y Ana Obregón, preferían centrarse en ‘su pequeño’, hasta que esta semana el italiano ha decidido puntualizar alguna de las dudas que están en el aire. Y es que según las informaciones publicadas, el joven regresa a España la próxima semana. Un rumor que ha confirmado Alessandro a ‘Informalia’: “Sí, es cierto, salvo imprevisto, mi hijo estará aquí el día 5 para cumplir sus compromisos de trabajo”.

El padre de Álex en conversación con el citado digital se muestra dolido con los datos que han trascendido de su enfermedad hasta ahora, pues hay muchos que no corresponden con la realidad. “Se han publicado muchas barbaridades y este tema ha sido muy serio, por eso no quiero hablar mucho”, comenta Lequio. “Somo seres humanos y como seres humanos no somos especiales. Pasan estas cosas, cosas muy serias, pero como a todo el mundo”, confiesa el italiano.

Ha sido el propio Álex el que ha confirmado su asistencia en un local de restauración en el que estará presente el próximo jueves, probablemente rodeado de su círculo. El empresario no quiere perderse ninguno de sus compromisos profesionales y afrontará el de esta semana, pese al difícil momento de salud en el que se encuentra. Quién sabe si ese día dará más detalles sobre la etapa que está viviendo. Hasta el momento las únicas palabras que se le han conseguido arrancar fueron: “Gracias, todo va bien”.