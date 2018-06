Los Obama comenzarán sus vacaciones en España la próxima semana

Una vez más los Obama han escogido España para disfrutar de sus días de asueto. Según ha podido confirmar ¡HOLA¡, Barack, Michelle y sus dos hijas, Malia y Sasha, estarán en Madrid a partir del 6 de julio, pues está previsto que el que fuera presidente de Estados Unidos participe en la primera edición de la Cumbre sobre Economía e Innovación en el que se debatirá sobre la economía circular en el desarrollo económico y social de España.

El ex mandatorio no se quiere perder esta cita y es que siempre se ha mostrado muy comprometido con este ámbito en su país. Sin embargo, el objetivo de este viaje no es solo de trabajo, sino también de ocio y de días en familia junto a los suyos en España. De hecho, sus hijas acaban de comenzar sus vacaciones de verano: Malia ya ha terminado su primer año en la Universidad de Harvard en Crambidge y Sasha, por su parte, se ha graduado en la Sidwell Friends School, en Washington D.C.

Este acto, de momento, es el único que tiene previsto en su agenda de trabajo para estos días en España. Una de las últimas ocasiones en las que estuvo en este país fue en septiembre del pasado año cuando acudió al Palacio Real para reunirse con el Rey y después para entrevistarse con Rajoy en La Moncloa.