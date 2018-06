Al otro lado del teléfono Pablo Nieto se muestra gratamente sorprendido. Es LOOK quien le informa de que la Audiencia Provincial ha estimado el recurso que interpuso el pasado mes de febrero junto a su hermano Gelete y su madre, Josefa Aguilar, para que se reabriese la causa penal de la muerte de su padre, Ángel Nieto, esa causa que la justicia quiso archivar hace ahora cinco meses, pero que finalmente va a reabrirse tras el fallo de la Audiencia, tal y como ha informado en primicia este digital.

“Es una muy buena noticia. Nosotros siempre hemos querido que se investigue hasta el final. No podemos permitir que se diga que Ángel Nieto murió por no llevar el casco o por llevarlo mal abrochado”, explica el hijo del motorista en conversación con LOOK. Pablo acaba de aterrizar en Holanda, donde se disputa este fin de semana el Gran Premio de Holanda de Moto GP en el circuito de Aseen, y nada más llegar no ha podido recibir una noticia mejor, la confirmación de que la justicia continuará investigando cómo fue el mortal accidente: “Allí no había nadie cuando ocurrió, ningún testigo. Cuando la Policía llegó mi padre estaba ya en la ambulancia”.

Para los hijos del desaparecido motorista esta decisión judicial supone un gran paso en su lucha por esclarecer el accidente que acabó con la vida de su padre. Quieren demostrar que las investigaciones realizadas por las autoridades están incompletas y por ello solicitaron ante la Audiencia la reapertura de las investigaciones penales que aclaren qué ocurrió aquella aciaga mañana del 26 de julio.