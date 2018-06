Menudo susto se han llevado los fans de Belén Esteban esta mañana cuando se han metido en su cuenta de Instagram y han visto que decenas de usuarios de la red social llenaban el timeline de su última publicación, un vídeo titulado “La PARRA de la huerta…”, con mensajes del estilo de “descanse en paz”.

Un sinfín de condolencias que han sido fruto de una broma de mal gusto, a priori pensada por los haters de la colaboradora de ‘Sálvame’, que le han deseado desde un “Ojalá seas feliz estés donde estés”, “Eras una grande” o “La princesa del pueblo se nos fue” y que han contrastado con los verdaderos admiradores de Belén, que se han asustado e indignado por la mala intención de los otros usuarios. “Estoy leyendo mensajes y no me puedo creer, ¿es Belén quién ha muerto? Espero y deseo que sea una falsa alarma. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero esto es otra cosa”, escribía un seguidor de Belén.

La PARRA de la huerta…. A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) on Jun 23, 2018 at 9:06am PDT

Desde LOOK nos hemos puesto en contacto con la princesa del pueblo, que está tan viva y llena de energía como de costumbre. “Yo paso de estas cosas”, asegura Belén contundente y es que prefiere no enterar al trapo, “no tengo nada que decir, si no tienen otra cosa que hacer…“, cuenta.

Así mismo, asegura que no va a tomar el ejemplo de su compañero de cadena, Jordi González, que hace unos días anunció que iba a denunciar al medio de comunicación que le dio por muerto. “No, no, nada… Yo paso”, asegura Belén.

Hoy en Sálvame A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) on May 8, 2018 at 7:10am PDT

Esta maniobra tan desagradable no es la primera a la que se tiene que enfrentar Esteban en los últimos días. La plataforma de peticiones Change.org recogía hace unos días una petición llamada ‘Fuera Belén Esteban de la televisión’ con la que su autora pedía su adiós de la pequeña pantalla asegurando que estaba cansado de las historias de una mujer “chabacana, maleducada e inculta” que podía influir de una forma negativa a los más jóvenes: “somos muchos los que pensamos que pueden perjudicar seriamente a nuestros jóvenes queriendo seguir su ejemplo”, se puede leer en la petición que, de momento, han firmado más de 5.500 personas.