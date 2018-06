Becky G aclara el mal trago que pasó en ‘Operación Triunfo’

Han pasado casi 8 meses desde que Becky G pisase el plató de ‘Operación Triunfo 2018’, pero todavía no ha olvidado el mal trago que le hizo pasar TVE al obligarle a cambiar parte de la letra de su éxito ‘Mayores’. Así se lo ha contado a Pablo Motos durante su visita a ‘El Hormiguero’, donde tan simpática como siempre la actriz californiana de ascendencia mexicana ha recordado cómo sucedió todo.

“Cuando llegué a España, nos dijeron que había un problema con la letra de ‘Mayores’. Yo estaba hablando de los besos, lo que los demás piensen, no es culpa mía. Lo cambié para ser respetuosa y para no perder la proyección profesional que me daría esa actuación”, explicó.

Para poder salir en el programa que ganó Amaia Romero, Becky, tuvo que cambiar la frase “a mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca” por “que con un beso en la boca, me haga volar en el aire”. Un matiz que no pasó desapercibido en las redes sociales y generó bastante polémica. “Estamos en 2018. Hay que acabar con el machismo. A Maluma nadie le haría cambiar sus canciones”, se lamentó en el programa de Pablo Motos.

Tampoco quiso perder la oportunidad de explicar cómo surgió la canción, una de las más escuchadas del pasado verano.

Al parecer, la inspiración se la dio su novio, el jugador de los Ángeles Galaxy Sebastian Lletget, que es cinco años mayor que ella. Una diferencia de edad bastante pequeña, pero que escandalizó a su abuela, quien al verle en un programa de televisión pensó que era mucho más mayor y llamó a su nieta. Esa llamada hizo a Becky darse cuenta de que sí, que le gustan los hombres mayores, dando paso a un tema que más sonados de los últimos años.