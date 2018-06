Pedro Sánchez, protagonista de los memes del fin de semana

A lo largo de su carrera política, Pedro Sánchez ha dejado claro que las redes sociales son una parte principal de su vida, tanto profesional como personal. Su llegada a la presidencia del Gobierno no ha dejado atrás su gusto por compartir retazos de su vida, algo que ahora hace desde la cuenta oficial de la Moncloa.

Si hace unos días enseñó como era su rutina matutina, le pasado domingo Pedro mostró cómo fue su viaje primer viaje como presidente, que le llevó a Bruselas, para asistir a una cumbre sobre inmigración organizada por el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.

Un viaje que ha querido compartir a través de Twitter con varias fotografías en las que se puede ver tanto el interior del helicóptero del Ejército del Aire que le llevó hasta la capital belga como lo que estuvo haciendo durante el trayecto.

Lo que más curiosidad (y risas) ha despertado en las redes sociales es el look de Sánchez dentro del Falcon y es que, pese a estar en el interior del aparato, no se quitó las gafas de sol. Como era de esperar, el detalle no pasó desapercibido y muy pronto el presidente se convirtió en protagonista de un sinfín de memes.

“Tremenda la cuarta temporada de Narcos”, “Vaya pinta tiene el remake de Top Gun”, “10/10 en Macizocracia” son solo algunos de los mensajes que han acompañado a la ya viral imagen.

Recopilamos algunos de los más ocurrentes:

– Y cómo quiere que le llame?

– Presidente Fucker, por favor. pic.twitter.com/3XZWYaXMYT — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) 24 de junio de 2018

-¿Qué quieres, Puchimón?

-Señor, no soy Puigdemont.

-A QUE TE EMBARAZO. pic.twitter.com/OJ6DWLZThk — Dani Bordas (@DaniBordas) 24 de junio de 2018

Tremenda la cuarta temporada de Narcos. pic.twitter.com/SjnvjDz7Wn — Manuel de Lorenzo (@manu_delorenzo) 24 de junio de 2018