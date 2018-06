Con la incógnita de saber si volverá la próxima temporada, Risto Mejide se despidió el pasado domingo del Chester. Para ello, apostó por dos polémicos personajes que nada tienen que ver entre ellos, el exconseller Santi Vila y la actriz Leticia Dolera, uno de los rostros del feminismo español.

La que fuera protagonista de ‘Al salir de clase’ volvió a reivindicar que “todos y todas somos hijos del machismo porque estamos educadas y socializadas en un sistema que se llama patriarcado que educa en la desigualdad desde que somos pequeños. ¿Cómo puede ser que sólo el 7,5% de los personajes que se estudian sean mujeres?”, se preguntaba.

En su opinión, el problema comienza en los primeros años de educación, “en esa etapa de tu vida que estás forjando tu autoestima”, cuando “si te enseñan que las mujeres no han sido relevantes, sino secundarias, nos están marcando una serie de objetivos y limitaciones”.

Si bien debe su éxito a su talento como actriz y directora, Leticia cree que “cumplir un patrón de mujer blanca, delgada y todavía en edad de procrear me da más posibilidades de trabajar, de que me inviten a un Chester y de que me saquen en un periódico. Lo voy a tener mucho más fácil que una mujer negra, gitana, ‘trans’… Pero solo porque cumplo el patrón hetero-normativo siendo mujer. En los hombres, la madurez es atractiva. En las mujeres, no. Es una vieja. Y eso es violencia machista. Se nos invisibiliza, se nos carga de culpa”.

Su propia experiencia es lo que le hace atacar el machismo que existe en la sociedad. Por ejemplo, el simple hecho de bailar en una discoteca una música determinada da lugar a que algunos hombres se acerquen “como si fuese una invitación a algo”. “El patriarcado te dice ‘baila, pero no como una put*’. Yo bailo como me da la gana, tú no tienes derecho a calificarme como put*, como monja ni de nada”, dijo muy seria.

WOMANSPREADING. 📷 @nurigago A post shared by LeticiaDolera (@leticiadoleraoficial) on Feb 17, 2018 at 4:56pm PST

Por otra parte, quiso aprovechar y recalcar que “insistir es acosar. Si no hay ‘sí’, es ‘no’”. La directora de ‘Requisitos para ser una persona normal’ lo tiene claro, “tengo derecho a vestirme como yo quiera porque me visto para mí, no para incitar la sexualidad de nadie. Tú no tienes el derecho a calificarme de nada con relación a mi sexualidad porque mi sexualidad me pertenece. Cuando la quieres vivir en libertad y gozarla eres una put*, una zorra o una guarra. Y si te adueñas de ella para decir que no, eres una puritana o una mojigata”.