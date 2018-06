Raquel del Rosario, desolada tras la muerte de su cuñado, Edu del Prado

El pasado día de reyes, el chico de la derecha entró como un huracán de buena energía en nuestra casa de Teror y apretó un poco más el lazo que nos unía como familia. Vino a recordarnos que el amor hace que los miedos se desvanezcan, desde ese día todo es mejor. El chico de la izquierda es mi hermano mayor, Misael, su marido, quien en las últimas semanas me ha enseñado un montón de cosas (más) mientras nos acompañábamos en la distancia. Estoy deseando abrazarle. Ahora Edu está en otro lugar, y aunque una entiende que este es un viaje corto y que no es el final, no puedo evitar que el corazón se me rompa un poquito hoy. Gracias Edu, sigue brillando. Feliz vuelo, te queremos. ❤️ #EnElCieloEstrenanMusical

