Fallece a los 40 años Edu del Prado, actor de ‘Un paso adelante’

Hoy nos deja Edu del Prado😞 Maravilloso cantante, hizo millones de cosas entre ellas Un Paso Adelante, Upa Dance, Sister Act, profesor de OT Francia (Star Academy), La Academia en México, The Voice Francia… Aquí os lo comparto en un concierto en Japón para miles de personas que subió hace unos meses, porque pensando en él yo creo que lo que le gustaría es despedirse cantando… Tantos recuerdos en mi corazón, lo conocí con 11 años en mi proyecto Tattoo, él ya era un ídolo con su primer disco. Después compartimos teatro, giras de teatro, Upa… Descanse en paz 🙏

