El 26 cumpleaños de Álex Lequio poco tendrá que ver con la estampa que él mismo inmortalizó el 23 de junio en sus redes sociales el pasado año. Aunque nunca se supo con quién decidió soplar las velas de su cuarto de siglo entonces, lo que sí compartió el joven es que aquel día apostó por un plan casero con dos copas de vino, dos bandejas de sushi y poco más. Este año, sin embargo, aún serán menos los detalles que trascenderán de su cumpleaños. Sus 26 años llegan en una etapa complicada y lejos de España. Y es que el joven continúa con su tratamiento después de tres meses en Nueva York junto a su madre, Ana Obregón, su padre, Álessandro Lequio, y su novia, Francisca.

Tal y como se ha publicado, Álex ha sido sometido a unas pruebas médicas que concluyeron en un diagnóstico y un tratamiento al que “está respondiendo” y mientras tanto ameniza su estancia americana con la compañía de los suyos, que no le dejan ni a sol ni a sombra. Ellos son su principal apoyo en estos momentos. Un duro trance que seguro que muy pronto se queda en el cajón de los malos recuerdos, junto a otros difíciles momentos de la vida del simpático joven como la separación de sus padres o su tensa relación con la prensa.

Su ingreso hospitalario

Fue el pasado mes de abril cuando unas imágenes a la entrada del prestigioso hospital de Nueva York Memorial Sloan Kettering Cancer Center vieron la luz a través de la revista ‘Diez Minutos’. Entonces saltaron todas las alarmas sobre el joven, pues tanto Ana Obregón como Alessandro Lequio aparcaron sus proyectos profesionales sin dudarlo ni un instante. Pese a que entonces él trató de restar importancia, revelando a ‘El Español’ que no había motivo por el que preocuparse, tres meses después de aterrizar en Estados Unidos todavía permanece allí.

Hace tan solo unas semanas, su expareja, Andrea Guasch, rompió el silencio sobre el estado de salud de Álex y comenzó a perfilar algunos datos sobre el hijo pequeño de Alessandro Lequio. “Sé que están haciendo pruebas y ojalá vaya todo bien y ojalá que lo puedan curar porque Álex es fuerte”, comentó la actriz.

Encontronazos con la prensa

La actitud de Álex siempre reflejó que no tenía intención de hacer migas con los medios de comunicación. Tanto que no dudó siendo muy pequeño en lanzarse hacia los micrófonos que acechaban a su madre y zafarse de ellos con un buen mordisco. Muy a su pesar, son las imágenes que todos recordamos de los primeros años de vida del único hijo de Ana García Obregón. “Llevo 23 años digiriendo el micrófono, que lo mantengo en el intestino grueso, pero poco a poco me voy adaptando”, comentó a Vanitatis en el año 2015 con mucho sentido del humor. Y es que desde que cumplió la mayoría de edad el joven siempre ha sido muy simpático con esos medios de comunicación que tanto odió cuando era niño. Siempre atiende a los reporteros y se muestra relajado y natural. Como su madre.

La separación de sus padres

Dos años después de nacer Álex, Ana Obregón decidió poner punto y final a su relación sentimental con Lequio. Fue después de que saltara a los medios que ‘Dado’, nombre cariñoso con el que llamaba a Alessandro, se estaba viendo con una azafata llamada Silvia Tinao y ella no quiso perdonarle. Pese a que a día de hoy mantienen una magnífica relación, la actriz jamás ha tenido reparo en revelar los difíciles momentos que el italiano le hizo pasar. “Has sido mi peor pesadilla porque contigo quise formar una familia para toda la vida y te la cargaste”, decía Obregón unos años después durante la presentación de su biografía, ‘Así soy yo’. Sin embargo, siempre ha recalcado que su labor como padre nada tiene que ver con sus errores sentimentales.”Como marido es horroroso, como padre es brutal”, ha comentado Ana en más de una ocasión.

Sonadas infidelidades de su padre

Aunque el italiano ha sido protagonista en numerosas ocasiones de supuestas infidelidades, hubo una que destacó por encima de todas: Mar Flores. Lequio y ella fueron fotografiados en una habitación de un hotel de Roma en el año 1999 cuando la maniquí todavía mantenía una relación con el empresario Fernando Fernández Tapias. “Me repetía que dejaría a Tapias cuando le regalara la casa que le había prometido”, decía Lequio en ‘El Programa de Ana Rosa’. Aquel episodio no le fue ajeno al pequeño Álex, que siendo muy niño se enfrentó a una delicada situación que estaba en boca de todos día sí y día también.

Álex Lequio, amenazado de muerte

En el año 2010 Álex Lequio fue amenazado de muerte. A través de una carta anónima que la propia Ana denunció en la comisaria fue chantajeado. En ella alguien le solicitaba 25.000 euros y para ello le facilitaba una cuenta de Caixa Galicia. “Su hijo no viviría para contarlo porque su muerte está planeada, dirigida y a punto de ser concluida(…)Vigila las espaldas y cumple. El mundo es un pañuelo y nos vamos a ver, así que piensa en tu familia y en tu gente”, se añadía en una de las servilletas que contenía el sobre.