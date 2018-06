Joaquín Prat ha doblado esfuerzos y se ha multiplicado para afrontar un nuevo reto, ‘Ahora, la Mundial’, un programa en prime time para analizar la actualidad del Mundial de fútbol de Rusia. Anoche vivió su debut con el postpartido de la Selección Española ante Irán y la verdad es que la acogida no fue la idílica. Telecinco prometía “colaboradores polémicos” y así fue. Kiko Matamoros o Alessandro Lequio se sentaban en el plató para opinar sobre cuestiones futbolísticas, en un hábitat foráneo y alejado de la crónica social, terreno en el que se mueven a diario. Un elenco de invitados que completaban otros nombres como Irene Junquera o Siro López, más habituados a la tertulia deportiva.

El primer momento glorioso de televisión lo dio José Antonio Camacho, comentarista de los partidos de España en Telecinco junto a Manu Carreño y Kiko Narváez. Joaquín Prat conectó en directo con ellos para que hicieran una valoración de lo que había sido el partido del combinado dirigido por Hierro, pero el entrenador no estaba muy por la labor.

Camacho se quitó los cascos y el micro haciendo gestos con la mano a la cámara de que no pensaba participar, como se aprecia en unas imágenes que se emitieron en directo en el propio programa, causando un revuelo enorme en Twitter. El míster no quería hablar de fútbol con Kiko Matamoros o el conde Lequio y no dudó en declinar la invitación de Prat.

En redes sociales también hubo mucha indignación, sobre todo por parte de los aficionados al fútbol, que no entendían cómo personajes del corazón podrían hacer análisis de fútbol.

Llevo dieciséis años soñando con ir a un Mundial. Con cubrir un Mundial. Con analizar un Mundial. Probablemente no lo haga nunca. Entenderéis, pues, la tristeza y la impotencia que me inundan al ver a Matamoros, Lecquio y demás fauna ‘analizando’ mi torneo favorito. — Carlos G. Urbano (@CarlosGUrbano) 20 de junio de 2018