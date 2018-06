Última hora| Se emite el comunicado médico sobre el estado de Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa ha acudido esta misma mañana, de urgencia, a la clínica Ruber de la calle Juan Bravo tras sufrir una caída, así lo desvelaba Vanitatis hace unos minutos. Tal como Look ha podido confirmar, en estos momentos están realizándole pruebas radiológicas para ver el alcance de lo sucedido. No se conocen, hasta el momento, detalles del incidente, pero este digital puede confirmar que Isabel Preysler ha estado en todo momento junto a él.

El departamento de comunicación del centro ya ha mandado un comunicado informando del estado de salud del Nobel:

“El paciente don Mario Vargas Llosa ha sufrido una caída en su domicilio, de madrugada, produciéndole un dolor intenso en la zona del glúteo y cadera izquierda. Ha sido trasladado al hospital Ruber Juan Bravo donde se le han realizado estudios de imagen, radiología simple y TAC, no apreciándose fractura ósea pero sí un importante hematoma en la región glútea izquierda y leve traumatismo craneoencefálico, sin apreciarse otras lesiones.

La recomendación del equipo médico es que el paciente permanezca en el centro, en observación, para seguimiento y evolución del hematoma”.

Los últimos días, la pareja ha estado de viaje en La Palma, visitando el observatorio de Roque de los Muchachos. Se desconoce si han regresado por la caída o si el viaje había finalizado y ya estaban en Madrid.

Antes de esta escapada a Canarias, hacía un tiempo que no se dejaban ver juntos. Vargas Llosa había acudido junto a su familia, incluida su ex mujer, Patricia Llosa, a la graduación de su nieta Ariadna, e Isabel había se había dejado ver sola en una cena organizada por Jaime Costos, el ex embajador de Estados Unidos.

Sin embargo, aunque no se les haya visto, ellos han continuado con su vida y sus compromisos como habitualmente, y siempre que las circunstancias lo han permitido, juntos.