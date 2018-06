Nadie discute que Bertín Osborne es un hombre franco, que dice las cosas claras y meridianas sea cual sea el asunto a tratar. Y de nuevo lo ha demostrado con unas polémicas declaraciones para valorar la decisión del nuevo Ejecutivo de acoger a los 630 inmigrantes que llegaron a Valencia a través del barco Aquarius.

Han sido en el programa ‘Los Intocables’, de Diagonal TV, donde ha sido invitado: “¿Vamos a ayudar a todo el mundo? Porque si les vamos a dar sanidad, vivienda, educación… Vamos a arreglar primero el drama de los españoles. Esto no es Suiza, macho. ¿Qué porcentaje de parados tenemos en España? Eso hay que verlo. Que hay muchos españoles que no tienen donde caerse muertos”.

[Los problemas con sus socios llegan a los juzgados]

Bertin siguió apuntando posibles soluciones alternativas para el refugio de los inmigrantes llegados en la embarcación: “¿Por qué no van todos a la mansión de Pablo Iglesias? Es muy grande, 500m2, y la Moncloa es grande. Que no vendan una falsa solidaridad con el dinero de los demás. Me gustaría que la casa de Iglesias fuera más grande para que después no diga que los que tenemos casas grandes las hemos ‘mangao'”, ironizó.

De lo que también quiso opinar Bertín fue de otra decisión de Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno, exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos: “Me la suda donde esté. Que creen empleo y se lleven a Franco al jardín, coño”. Otra cosa no, pero rotundidad le sobra.