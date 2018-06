Georgina Rodríguez aclara los rumores de su embarazo

Eran muchas voces y las pruebas que alzaron las voces a un posible nuevo embarazo de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, y a pesar de la tripita que mostró en su último acto embarazada de su segundo hijo, pero parece ser que no es así. Por lo menos, así lo ha confirmado la de Jaca a la revista ‘¡HOLA!’, donde explicó los motivos de la figura que lució en su último acto público: “Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y… soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto”.

A pesar de ello, la de Jaca no descarta ampliar la familia, aunque no desvelá si será a corto o largo plazo. “En el futuro, claro que nos gustaría, pero, por ahora, estamos contentos como estamos, disfrutando de los cuatro pequeños de la casa”. Precisamente son los niños, Cristiano Jr., Mateo, Eva y Alana Martina quienes ocupan gran parte del tiempo de la pareja, que disfruta junta viéndolos crecer.

Tampoco tiene muy claro qué pasará con la permanencia del portugués en el Real Madrid. Si bien confiesa que está muy feliz en la capital, no descarta hacer las maletas y mudarse a un nuevo país y cambiar club d fútbol. Para Georgina, la felicidad se la dan “mi pareja y mis niños” y confía en Cristiano, que “sabe mejor que nadie hacia dónde se dirige y lo que quiere. Siempre voy a acompañarlo en las decisiones que tome”, sentencia. l