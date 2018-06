Casi tres años después del nacimiento de su primera hija en común, Carmen, Francisco Rivera y Lourdes Montes acaban de anunciar que están esperando a su segundo hijo en común. El anuncio de la feliz noticia lo han hecho en la revista ‘¡HOLA!’, donde el torero cuenta que fue la pequeña de la casa quien le dio la buena nueva: “Papá, va a venir la cigüeña”, cuenta que le dijo.

Si bien todavía es pronto para saber el sexo del bebé, pues Lourdes está embarazada de tan solo dos y meses y medio, ya tienen claro qué quieren que sea. Mientras que a la diseñadora no le tiembla la voz en decantarse por una niña “con los ojos cerrados”, confiesa que le da un poquito de pena por Fran, que siempre ha tenido la ilusión de tener un varón.

Aun así, el diestro parece que lo tiene asumido cuando, bromeando, dice: “estoy convencido de que va a ser niña, sí. Creo que solo sirvo para hacer niñas“.

Este es el primer embarazo y, por tanto, su primer hijo, que llegará al mundo con él retirado de los ruedos. La tranquilidad de no arriesgar su vida ante el toro asegura que es más para Lourdes, pues él siempre ha tenido su profesión presente. Eso sí, reconoce que desde su retirada disfruta más de su pequeña, algo que no pudo hacer con Cayetana.

Por su parte, Lourdes no podía estar más feliz con su segundo embarazo que, sin embargo, ha traído consigo algunas dificultades. “Tengo más nauseas, más cansancio”, cuenta tras reconocer que con Carmen se encontraba mucho mejor y casi no notó el paso de los meses. Precisamente, será el próximo 19 de agosto cuando la niña cumpla 3 años y, aunque fue ella la que le contó a Francisco la llegada del bebé, no está muy convencida con eso de ser hermana mayor. “Dice que para qué quiere otro bebé en casa si ya tiene al primo Cayetano. Que ella no necesita bebés en casa, ninguno”.