Cayetano: Toma siempre el camino de la verdad, la bondad, la lealtad, el honor. Lucha por lo que quieres, por quienes amas, por tus principios. Aprende de las luces y las sombras, maestros por igual. Aprende a perdonar, a pedir perdón, a respetar. Cayetano, no serás lo mejor de mí, serás mejor que yo. Y siempre, caigas las veces que caigas, siempre, me tendrás a tu lado, hijo mío. #diadelpadre

