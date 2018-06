Camen Lomana critica a la reina Letizia: “Tiene una actitud muy arrogante”

No ha tenido reparos en confesar que “el Rey es el mejor representante que podemos tener”, pero aún así Carmen Lomana también muestra su opinión sobre doña Letizia, quien cree que tiene “una actitud muy arrogante”. Así lo ha confesado la experta en moda en el programa ‘Chester In Love’, en el que Risto Mejide aprovechaba para preguntarle su opinión sobre el rifirrafe que doña Letizia protagonizó con su suegra en la pasada Misa de Pascua.

Unas imágenes que Carmen asegura haber visto cientos de veces. “Pienso que qué tremendo que esta mujer, Letizia, que ha pasado toda la vida cuidando la imagen de las niñas, en un segundo se cargue parte de la imagen de la princesa de Asturias”. Y es que las críticas no van solo a la Reina, sino también a su hija mayor. “Estoy criticando la actitud de la niña”, asegura, “su madre con esa actitud hizo que la niña hiciera el numerito de las manos. La niña la miró y le dio como pánico… Y mira lo que hizo con su abuela”.

A pesar de estas palabras, Lomana no tiene problemas con la Reina, con quien ha llegado a coincidir. “Conmigo hablando es una persona encantadora y, a veces incluso, me ha preguntado que por qué la he criticado. No critico a Letizia Ortiz, he criticado actitudes suyas con la Institución. Primero, me parece que tiene un aspecto muy arrogante, tremendo. Debería disfrutar de la maravilla de tener la oportunidad de conocer a tanta gente interesante, de disfrutar de tantas cosas por los demás desde su situación, de ser mucho más flexible, relajada, sonriente…”.

Tras ver algunos de los vídeos más polémicos de doña Letizia, como uno en el que aparece mirando el móvil durante su llegada al último desfile de la Hispanidad, Carmen Lomana tiene claro que “no saluda a nadie, es como si quisiera hacerlo todo corriendo”. Eso sí, a pesar de las críticas insiste en que con ella “siempre ha sido encantadora. Espero que esto le sirva de lección”.