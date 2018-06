Georgina Rodríguez ha vivido este sábado uno de los momentos más intensos desde que se convirtiera en pareja de Cristiano Ronaldo. La maniquí se ha enfrentado en solitario- y sin la compañía de ningún aliado-a su primer acto, en el que estuvo rodeada de fotógrafos. Fue en los desfiles de ropa de baño de la pasarela Gran Canaria Moda Cálida en los que desempeñó su papel de madrina y no pudo evitar generar una gran expectación.

Ataviada de una falda color verde flúor, un bustier negro de gasa y un gran cinturón black, posó en el photocall muy seria debido al aparato que lleva desde hace algunos meses. Para su pelo, lució una coleta baja con el pelo liso y un make up muy natural, y no dudó mostrar el nerviosismo que le acompañaba en una noche tan especial. “Me hacía mucha ilusión venir a Gran Canaria, ya que no la conocía (…) Me gustaría encontrar el bañador de mis sueños”.

Sin embargo, su visita fue muy fugaz. La modelo llegaba de un desfile de Milán y tras este evento regresaba a la capital para acudir a un cumpleaños muy especial. “Me vuelvo porque tengo que estar en Madrid porque es el cumpleaños del niño (Cristiano Ronaldo Jr.)”. Un hecho que le obligó a viajar de madrugada en avión y así lo publicó ella misma en sus Stories en Instagram.

Un viaje que la oscense ya está deseando repetir. “Estoy muy ilusionada, aunque el recibimiento ha sido un poco locura, me encanta Gran Canaria y quiero agradecer que hayan pensado en mí”, reveló la joven.