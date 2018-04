El cuerpazo de Roberto Leal: cumple su objetivo y enseña los resultados

Como muchos otros famosos, Roberto Leal se puso manos a la obra con el objetivo de ser portada de Men’s Healt aceptó someterse durante dos meses y medio a un duro entrenamiento y a una alimentación muy sana y controlada junto al equipo de profesionales de la publicación.

De hecho, aunque la revista se publique hoy, 27 de abril, ya hace unas semanas que en su Instagram podemos ir observando los gratificantes resultados. Él se siente muy orgulloso de lo conseguido, lo deja claro en el pie de la imagen de la portada que ha compartido en redes “dos meses de entrenamiento y alimentación sana y a medida. Si, se puede. Feliz por los resultados y por todo lo aprendido junto a grandes profesionales. Ya en los kioscos. Gracias”.

Para Roberto, con toda seguridad, esto no solo ha sido un esfuerzo físico. El sacar tiempo para entrenar, cocinar, comprar y comer sano también es un añadido. Y es que estos dos meses comenzaron cuando acabó Operación Triunfo, pero él no ha parado de trabajar y es que ya está confirmado como presentador de ‘Bailando con estrellas’.

Pero no hay que olvidar que en lo personal también está muy atareado, pues tiene una bebé que no llega al añito de edad y además de querer estar con ella todo el tiempo posible es el que la acompaña a clases de natación. Tanto ajetreo debe agotar las pilas del presentador, pero no puede negar que está viviendo uno de sus mejores momentos en todos los aspectos.