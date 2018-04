Dicen que lo imposible solo tarda un poco más. Un dicho que bien podría hacer suyo Susanna Griso, que ha tenido que aguardar pacientemente hasta ocho años para completar el proceso de adopción de una niña africana. Felizmente, la presentadora ya está en Costa de Marfil para finiquitar todos los trámites necesarios y volverse con su hija en brazos. Y no ha ido sola. A su lado, Carlos Torras, su marido desde hace 21 años y junto a quien tiene dos hijos, Mireia, de 12 años, y Jan, de 15.

Susanna siempre ha sido muy reacia a hablar de cómo ha ido llevando el asunto de la adopción por lo duro que ha sido en algunos momentos. Además de que ha sido una decisión muy meditada y que ha estado “treinta años dándole vueltas”, tal y como ella misma ha reconocido en alguna ocasión.

Todavía se quedará en territorio africano algunos días más y es que Susanna Griso quiere volcarse con su hija durante los primeros días. De hecho, esta semana ya no ha presentado ‘Espejo Público’, con el fin de tener atados todos los cabos y preparativos de su ilusionante viaje a Costa de Marfil.

Una vez que la periodista ha conseguido formar una familia numerosa, ya no buscará más hijos. Así mismo lo confirmó ella durante la entrega de Premios Ondas, el pasado año: “Con tres me quedaré. Es familia numerosa. Adoptar ha sido una decisión meditada. Llevo ocho años en este proceso. Siempre he pensado que en algún país muy lejano había un niño esperándome. He tenido mucha vocación maternal. De hecho, mis momentos más felices han sido los partos. He disfrutado mucho durante los embarazos. Hubiese sido madre de familia numerosísima”, argumentaba.

Por otro lado, la noticia de la adopción supone un chute de energía para una Susanna Griso que se había quedado un poco huérfana tras el fallecimiento de Montserrat, su madre, en noviembre de 2017, a quien estaba muy apegada. Ahora la niña será la alegría de la casa.