El importantísimo mensaje de Nagore Robles que debes leer

Las hemos visto hablar sobre muchos temas, pero su relación sentimental es uno de los que menos les gustan tocar. Sin embargo, Nagore Robles y Sandra Barneda no dudan en hacer una excepción cuando es necesario, como hoy, Día de la Visibilidad Lésbica. Ha sido la ex concursante de Gran Hermano la que ha decidido publicar un necesario mensaje a través de su cuenta de Instagram para dejar claro que el amor es amor, da igual entre quien sea.

Junto a una fotografía en la que aparece junto a su novia, Robles ha mostrado su apoyo a todas las mujeres que por su condición sexual se han visto discriminadas en algún momento de sus vidas.

“Dudaba si publicar una vez más mi intimidad; pero el recuerdo de tantos gritos silenciados me ha empujado a hacerlo”, comienza escribiendo, dejando claro que se trataba de una excepción.

“A ti, mujer que amas a otras mujeres no estás sola. A ti, la chica del instituto que se esconde y aguanta insultos porque dicen que no eres femenina; no estás sola. A ti, la que soporta las miradas hirientes cuando coges a tu chica de la mano o la besas en público; no estás sola. A ti, que tus padres están apenados y avergonzados desde que lo sospechan, no estás sola”, continúa el texto. A ti, que soportas burlas y bromas homófobas bajo el lema “yo os respeto”; no estás sola. A ti, que piensas dos veces si invitar a tu mujer a esa cena familiar o de empresa; no estás sola. A ti, que luchas cada día por sentirte como los demás; no estás sola. A vosotras, que lleváis al cole a vuestros hijos bajo la atenta mirada del resto de los padres; no estáis solas”, sentencia la colabora televisiva.

Una carta con la que muestra su apoyo y lanza un mensaje contundente “A todas las mujeres libres o silenciadas, pero sobre todo fuertes porque lucháis por algo tan natural como es AMAR; NO ESTÁIS SOLAS”.