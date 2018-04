La vida de Cristina Cifuentes en siete dramas

Al final no hubo escapatoria, Cristina Cifuentes tuvo que dimitir de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta del Partido Popular madrileño llevaba entre la espada y la pared desde el pasado marzo, a raíz de su controvertido máster universitario. Pero unas imágenes de 2011, publicadas en exclusiva por OKDIARIO, en las que la política es descubierta supuestamente robando, han precipitado su dimisión. Sin embargo, estos no son los únicos momentos duros que ha vivido Cifuentes en los últimos años. Los repasamos.

Máster ‘regalado’

El pasado 21 de marzo salieron a la luz diversas irregularidades que ponían en cuestión la validez del Máster en Derecho Autonómico que Cifuentes habría realizado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tras conocerse la implicación de varios funcionarios, la constatación de firmas falsificadas y la imposibilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid de acreditar haber realizado dichos estudios, Cifuentes renunció al polémico título.

‘Robando’ en el súper

Tal y como ha desvelado en exclusiva OKDIARIO, Cristina Cifuentes fue pillada ‘in fraganti’ con dos cremas anti-edad de la marca Olay valoradas en 40 euros que no había abonado. El personal de seguridad del hipermercado EROSKI de Vallecas la retuvo, tal y como revelan las grabaciones de las cámaras del establecimiento. Estos hechos tuvieron lugar en 2011, cuando la política era número dos de la Asamblea de Madrid. Tras publicarse estas imágenes y con la revelación en ‘El programa de Ana Rosa’ de que Cifuentes padeció cleptomanía, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por dimitir.

Accidente de moto

Si ha habido un momento que ha marcado la vida de Cristina Cifuentes, ese fue, sin duda, el grave accidente de moto que sufrió en agosto de 2013. La delegada del Gobierno fue impactada por un vehículo cuando circulaba en su moto. Como consecuencia del choque sufrió un traumatismo torácico grave y permaneció varios días en coma y con “ventilación mecánica”. Tras aquella experiencia, la vida adquirió un nuevo sentido para la política del Partido Popular: “Me ha cambiado todo. No somos conscientes de que nuestra vida no es nuestra, de que estamos al borde de estar y no estar”.

Amenazas de muerte

En junio de 2012, Cristina Cifuentes desveló en una entrevista que, desde hacía algunos meses, estaba recibiendo en redes sociales serias amenazas contra ella y su familia: “A mí que me digan ‘puta’ me importa relativamente poco o nada, pero que digan que me van a pegar un tiro en la cabeza, que van a entrar en mi casa o que a mi hija la van a violar, pues no”. La política puso esta y otras amenazas en manos de la policía ya que conocían perfectamente el nombre y la dirección del agresor. Delegada del Gobierno en Madrid por aquel entonces, Cifuentes confesó que las amenazas e insultos en redes sociales habían aumentado desde el 15-M.

Muere su padre

En febrero de 2015, Cristina Cifuentes perdió a una de las personas más importantes de su vida, su padre. “A la persona más buena e íntegra que he conocido. Te quiero y siempre te querré, y ahora que no estás todavía más”, escribió en sus redes sociales la por entonces delegada del Gobierno en Madrid. Unas palabras que acompañó de una comentada imagen con la que se despedía de su padre, quien había padecido alzheimer durante sus últimos años. En la entrevista que le realizó Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’, Cifuentes se recordó este episodio con unas emocionadas palabras: “fue muy difícil, porque ves cómo una persona se convierte en otra”.

Violento escrache

El pasado mes de febrero, Cristina Cifuentes hizo repaso de su vida en ‘Mi casa es la tuya’. La presidenta de la Comunidad de Madrid contó a Bertín una de sus experiencias más duras vividas como delegada del Gobierno, el escrache que sufrió en 2012. “Había una persona que me decía: sal corriendo que te matan. Pero yo me negué a salir corriendo. Fue una situación difícil. Mi hijo lo estuvo viendo desde el balcón. Cuando llegué a casa estaba llorando y me decía que se sintió impotente”.

‘En busca y captura’

Cristina Cifuentes está casada con el arquitecto Francisco Javier Aguilar Viyuela, con el que tiene dos hijos, Javier y Cristina. Sin embargo, no es habitual verle junto a su mujer en actos públicos y su relación siempre ha estado marcada por la discreción, salvo en un momento muy concreto. Durante su etapa como delegada del Gobierno, se informó de que el marido de Cifuentes estaba fugado. “Cuando pasó dificultades económicas, en algunos medios de comunicación le machacaron” dijo la política en el programa de Bertín. ¿Pero cómo se desarrollaron los acontecimientos? El estudio de arquitectura de Aguilar tuvo que cerrar por la crisis económica y, tras ser demandado por uno de los trabajadores, el juzgado mandó una notificación a la empresa que ya había sido cerrada. Debido a ello, su nombre apareció en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por encontrarse en “ignorado paradero”, lo que algunos medios entendieron como ‘en busca y captura’.