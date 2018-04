Es mundialmente famosa por su faceta de cantante, pero Isabel Pantoja es una mujer llena de facetas que nunca dejan de sorprender. Una de las más desconocidas es la de abuela, un ‘trabajo’ que desempeña orgullosa desde el nacimiento de Francisco, fruto de la relación entre su hijo Kiko y Jessica Bueno, y que ha culminado -al menos de momento- con la llegada de la pequeña Carlota, el pasado 30 de enero.

Dos meses y medio después de su nacimiento, la pequeña de Kiko Rivera e Irene Rosales recibió el pasado sábado el bautismo, una cita que, por supuesto, su abuela no quiso perder. Enfundada en un favorecedor traje de color fucsia, Isabel Pantoja protagoniza la porta de la revista ‘¡HOLA!’ de este miércoles en la que, además, concede una entrevista exclusiva.

Felicísima por el momento que está viviendo, la tonadillera asegura en las páginas de la publicación que está enfadadísima de su nieta pequeña y de sus ojos azules. “Cuando miro sus ojos y profundizo en su mirada… es que veo a su abuelo en sus ojos azules. Se parece muchísimo a él… He tenido la suerte de volver a tener esos ojos azules a mi vera“, confiesa, recordando a su marido, Francisco Rivera ‘Paquirri’. Aunque Carlota era la protagonista del día por ser su bautizo, Isabel también se acordó de sus otros nietos, sobre todo de Francisco, que no pudo estar porque sus vacaciones londinenses no le coincidían con la fecha.

Como abuela, reconoce que es consentidora “les doy todo lo que puedo y todo lo que me piden… que, lógicamente, esté a mi alcance, claro está. Y estoy con ellos todo el tiempo que puedo”. Si bien los niños son una gran parte importante de su vida, tampoco se olvida de sus hijos, a quienes adora “por encima de todo” y quienes siempre podrán contar con ella.

Kiko lo sabe muy bien, pues contó con su gran apoyo en su último concierto, hace apenas unos días. “Cantaba siete temas por primera vez en su vida y me dijo: ‘Mamá, yo te necesito porque, si no, no voy a poder salir al escenario’. Y yo agarré el coche y me vine para Sevilla del tirón, tal cual estaba”. Y así, Pantoja se convirtió en una de las protagonistas de la noche, “fue estupendo”, recuerda Kiko.

Gracias a este apoyo y el buen momento que está pasando, el dj no duda en afirmar que vive “uno de los mejores momentos de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional”. Con 33 kilos menos, Rivera se ha convertido en un hombre nuevo, un padre de familia responsable, un marido de diez y un hermano presente, pues no duda en asegurar que está feliz con la próxima boda de su hermana, Isa Pantoja, y Alberto Isla.

“Isa es mi ojito derecho, siempre lo fue y siempre lo seguirá siendo”, confiesa en ‘¡HOLA!’, donde además confirma que, si se lo pide, estará encantado de ser su padrrino y “más feliz que una perdiz”.